Актер Евгений Стычкин снимет сериал о подготовке летних Олимпийских игр 1980 года

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российский актер и режиссер Евгений Стычкин планирует снять сериал "Олимпиада", сюжет которого будет посвящен подготовке и проведению XXII летних Олимпийских игр 1980 года. Съемки начнутся в августе, а премьера состоится в следующем году, сообщает пресс-служба "Кинопоиска".

"Плюс студия" и компания "Лунапарк" этим летом начнут съемки новой драмы для "Кинопоиска" – сериала "Олимпиада" о подготовке и проведении Олимпийских игр на рубеже семидесятых и восьмидесятых. Премьера ожидается в 2024 году", – передает сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что шоураннером картины станет Александра Ремизова. До этого она выступала продюсером в проектах "Нулевой пациент" и "Монастырь". Работу над сценарием вел Михаил Покрасс.

В пресс-службе добавили, что съемка кинокартины будет организована в Москве и Узбекистане. Главным героем сериала станет молодой человек, сын советского функционера, которого отправляют в оргкомитет Олимпиады 1980 на работу простым волонтером. Начальником юноши станет дочь высокопоставленного военного, она не намерена помогать молодому человеку из богатой семьи.

По ходу действий в кинокартине юноша будет знакомиться с разными людьми, которые изменят его взгляд на жизнь. Например, он пообщается со спортсменами, тренерами и другими.

"Мы заглянем внутрь этого исторического события и посмотрим на него глазами разных героев, расскажем о том, каких усилий стоило проведение турнира, какие люди его создавали, и процессах в обществе, которые сопровождали Олимпиаду-80", – сказала Ремизова.

По словам шоураннера сериала, фильм будет похож на "Нулевого пациента", так как центральной темой станет противостояние человека и системы, но при этом будущий проект будет намного светлее, демонстрируя зрителям историю страны.

Ранее сообщалось о выходе второго сезона сериала "Пищеблок" на площадке онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". История основана на романе Алексея Иванова.

Известно, что концепцию сериала одобрил лично автор оригинальной истории. В многосерийной картине сыграли Петр Натаров, Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина, Денис Парамонов, Ксения Трейстер, Равшана Куркова, Сергей Епишев, Риналь Мухаметов и Александра Ревенко.



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