Гостем программы "The City. Говорим" станет режиссер Иван И. Твердовский

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет режиссер Иван И. Твердовский. Эфир пройдет в ночь с 28 на 29 апреля, в 00:20.

Режиссер расскажет ведущей передачи Ренате Пиотровски о том, почему Каннский кинофестиваль сделал исключение для фильма "Жена Чайковского" Кирилла Серебренникова и как изменилось отношение к российскому кино. В картине снялись Один Байрон, Алена Михайлова, Юлия Ауг и рэпер Oxxxymiron.

Ранее в программе "The City. Говорим" принял участие дизайнер Денис Симачев. Он рассказал зрителям, как изменится рынок премиальной одежды и ювелирных украшений, какие пути поставок в Россию могут открыться для западных люксовых брендов и кем это будет востребовано.