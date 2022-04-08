Гостем программы "The City. Говорим" станет Денис Симачев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет дизайнер Денис Симачев. Эфир пройдет в ночь с 8 на 9 апреля, в 00:20.

Дизайнер расскажет, как изменится рынок премиальной одежды и ювелирных украшений, какие пути поставок в Россию могут открыться для западных люксовых брендов и кем это будет востребовано.

Ранее в программе "The City. Говорим" принял участие сооснователь сети концепт-сторов Leform Родион Мамонтов. Он рассказал зрителям, чем шоурумы заменят ушедшие бренды.