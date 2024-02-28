Москва онлайн покажет обсуждение документального сериала "Галеристки"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"

29 февраля в галерее "ГРАУНД Солянка" состоится обсуждение документального сериала "Галеристки" с его создателями. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за беседой в прямом эфире.

"Галеристки" – сериал медиапроекта "Сити", посвященный женщинам в арт-индустрии. 1 марта он стартует на телеканале Москва 24.

Героинями проекта стали директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор галереи "ГРАУНД Солянка" Катя Бочавар, программный директор "ГЭС-2" Алиса Прудникова и директор центра "Зотов" Дарья Филиппова.

Вы узнаете, что такое современный музей, какие трудности приходится преодолевать руководителям и почему арт-пространство – важная составляющая городской среды.

Смотрите прямую трансляцию 29 февраля в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.