28 февраля, 17:52События
Москва онлайн покажет обсуждение документального сериала "Галеристки"
Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"
29 февраля в галерее "ГРАУНД Солянка" состоится обсуждение документального сериала "Галеристки" с его создателями. Зрители Москвы онлайн смогут наблюдать за беседой в прямом эфире.
"Галеристки" – сериал медиапроекта "Сити", посвященный женщинам в арт-индустрии. 1 марта он стартует на телеканале Москва 24.
Героинями проекта стали директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор галереи "ГРАУНД Солянка" Катя Бочавар, программный директор "ГЭС-2" Алиса Прудникова и директор центра "Зотов" Дарья Филиппова.
Вы узнаете, что такое современный музей, какие трудности приходится преодолевать руководителям и почему арт-пространство – важная составляющая городской среды.
Смотрите прямую трансляцию 29 февраля в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.