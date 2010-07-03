Меладзе, Лепс и другие звезды примут участие в концерте "Русское Рождество" в Кремле

Фото: предоставлено пресс-службой Государственного Кремлевского дворца

Рождество – светлый праздник, который объединяет людей и собирает семьи вместе. Волшебное настроение в этот особенный вечер зрителям подарят любимые артисты, которые выйдут на сцену Государственного Кремлевского дворца, чтобы спеть вместе с вами свои главные хиты, новые и трогающие душу рождественские песни!

В праздничной музыкальной сказке "Русское Рождество" примут участие Григорий Лепс, Дима Билан, Валерий Меладзе, Ани Лорак, Николай Басков, Слава, А’Studio, "Дискотека Авария", "Виа Гра", Юлианна Караулова, Денис Клявер, Molly, Anivar, Иракли ft. Lika Star, Анна Плетнева, "Винтаж" и многие другие звезды (в программе возможны изменения).

Красочные декорации сцены и световое шоу создадут неповторимую атмосферу этого незабываемого вечера.