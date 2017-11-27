Богусевич и сестры Толмачевы. Где сейчас победители "Детского Евровидения"

Россия второй раз победила на "Детском Евровидении". 14-летняя Полина Богусевич выиграла на конкурсе в Тбилиси с композицией "Крылья". Юная исполнительница на достигнутом останавливаться на собирается и уже нацелилась на взрослое "Евровидение". Как сложилась судьба победителей детского песенного конкурса последних лет – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Полина Богусевич – выпускница академии композитора Игоря Крутого, участница детского конкурса "Голос" – набрала на "Детском Евровидении" 188 баллов, обойдя на три позиции участника от Грузии Григола Кипшидзе. Девочка призналась, что "до сих пор чувствует себя как во сне". "Все очень смешано, я даже не понимаю, что я буду дальше делать, как я буду дальше жить", – сказала Богусевич RT.

Впрочем, цель на будущее у певицы уже есть – принять участие во взрослом "Евровидении". Поехать на него она сможет уже через два года, когда ей исполнится шестнадцать. Если все пойдет по плану, Полина Богусевич повторит путь сестер Толмачевых.

Близняшки из Курска

На "Детском Евровидении" за всю истории конкурса участники из России выигрывали дважды. Первый раз победа досталась в 2006 году девятилетним сестрам-близняшкам Насте и Маше Толмачевым. На конкурсе они выступили с песней "Весенний джаз". В последующие годы российские исполнители дважды завоевывали на "Детском Евровидении" второе место.

Толмачевы попали и на взрослый аналог конкурса. В 2014 году они представили Россию в Дании с композицией Shine, в написании которой участвовал Филипп Киркоров. Повторить успех им не удалось: они заняли всего лишь седьмое место, а золото получил/а скандально известный/ая Кончита Вурст.

После этого карьера девочек пошла на спад. В серьезный шоу-бизнес они не попали, их имена мелькают в последнее время только в курских СМИ. В родном городе близняшки регулярно выступают перед публикой.

Грузинское "Солнце"

На прошлогоднем конкурсе первое место заняла десятилетняя девочка из Грузии Мариам Мамадашвили, исполнившая песню Mzeo – "Солнце". Учиться петь она начала еще в четыре года, впоследствии окончила Тбилисскую государственную музыкальную школу имени Е. Микеладзе. За год до конкурса девочка переехала в США, где поступила в музыкальное училище Broadway Method Academy.

Свой Instagram Мамадашвили исправно ведет на английском языке. На страницу исполнительницы подписано немногим больше 3,5 тысячи человек. Девочка посвятила множество постов "Детскому Евровидению" этого года, который прошел в ее родной стране. В соцсети периодически интересуется, как у ее подписчиков дела.

Фото: скриншот Instagram/mariam_mamadashvili

Мальтийская звезда

На страницу победительницы "Детского Евровидения-2015″ Дестини Чукуньере в Facebook подписаны почти 25 тысяч человек. Как и грузинская победительница, продолжает следить за ежегодным конкурсом и поддерживать представителей своей страны.



Дестини, судя по ее постам, придерживается активной социальной позиции. Она с гордостью выкладывает селфи с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека и делится с подписчиками информацией о своих приключениях. На "Детском Евровидении" Дестини Чукуньере не остановилась и в мае этого года отправилась на телешоу Britain’s Got Talent. Во время ее выступления встал зал вместе с суровыми судьями проекта.

Ранимый итальянец

Фото: AP/Kerstin Joensson

У итальянского исполнителя Винченцо Кантьелло, прославившегося после "Детского Евровидения-2014″ в 14 лет, дела идут не так хорошо. С тех пор как он завоевал симпатии зрителей и судей конкурса проникновенной песней Tu primo grande amore ("Твоя первая большая любовь"), парень заметно возмужал.

В Facebook за официальной страницей Кантьелло следит около 5 тысяч человек. Он выступает на национальных телеканалах, в центре внимания оказывается неизменно во время проведения "Детского Евровидения" – как профильный комментатор.

О себе юный итальянец рассказывает кратко: "Раню себя, чтобы делать хорошую музыку".

Суровый первопроходец

Фото: wikimedia.org

Первое "Евровидение" для детей прошло в Копенгагене в 2003 году. Тогда на конкурсе победил хорватский мальчик Дино Елушич. Выступление он начал за роялем, а к припеву вскочил из-за инструмента и продолжил петь и пританцовывать под зажигательную музыку.

Сейчас Дино 25 лет, розовый пиджак он сменил на рокерский прикид. Из музыкальных стилей теперь предпочитает heavy metal, поет в рок-группе. Выступая на местном телевидении, не чурается и более легких музыкальных композиций.