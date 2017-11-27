Кэмерон поставил точку в спорах о концовке "Титаника"

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Режиссер Джеймс Кэмерон еще раз объяснил концовку фильма "Титаник", где погибает главный герой, сыгранный Леонардо Ди Каприо. Режиссер назвал споры по поводу финала глупыми, поскольку смерть персонажа обусловлена законами драматургии.

"Мне кажется глупым, что мы продолжаем говорить об этом 20 лет спустя. Но это показывает, что в фильме получилось сделать Джека таким привлекательным, что зрителям больно смотреть на его смерть, – заявил Кэмерон. – Если бы он выжил, то концовка ленты была бы бессмысленной. Это картина о смерти и разлуке; он должен был умереть".

Режиссер отметил, что если бы этот персонаж не утонул, то на него должна была упасть дымовая труба, сообщает "Лента.ру". Что касается споров о том, что персонаж мог поместиться с Розой на куске деревянной обшивки, то место на ней действительно было, а вот удержаться на воде таким образом не получилось бы, считает Кэмерон.

Фильм "Титаник" вышел в 1997 году. Он заслужил 11 премий "Оскар" и был выдвинут как номинант еще в трех категориях. Лента также удостоилась четырех "Золотых глобусов" и пяти "Грэмми".