Скандальная фотовыставка Джока Стерджеса вновь откроется в Москве

Фото: ТАСС/Андрей Махонин

8 декабря 2017 года Центр фотографии имени братьев Люмьер вернет выставку американского фотографа Джока Стержеса "Без cмущения".

"Следствие по обвинению в демонстрации детской порнографии длилось почти год и завершилось совсем недавно. Ни 13 исков от граждан, так и не побывавших на выставке, ни позиция депутата Елены Мизулиной и детского омбундсмена Анны Кузнецовой так и не видевших фотографии, не смогли убедить следственный комитет в незаконности выставки. Судебные эксперты признали полное отсутствие признаков преступления и высокий художественный уровень работ, представленных на выставке", – цитирует сообщение организаторов Агентство "Москва".

Кроме работ американского фотографа, на выставке "Без смущения 2.0" будут представлены выдержки из газет, документы криминальной экспертизы, фотографии, а также видеосюжеты, которые продемонстрируют историю конфликта. Организаторы отметили, что фотовыставка продлится до 8 января.

Выставка Джока Стерджеса "Без смущения" открылась Центре фотографии имени братьев Люмьер 8 сентября 2016 года. Фотограф снимал семьи нудистов из Европы и США, в том числе детей и это вызвало широкое общественное обсуждение. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и член Совета Федерации Елена Мизулина потребовали закрыть выставку.

Члены организации "Офицеры России" заблокировали вход на фотовыставку, а позже руководство центра добровольно ее закрыло.