Москва онлайн пообщается с гостями закрытого показа фильма "Человек ниоткуда"

Фото: кадр из фильма "Человек ниоткуда"; режиссер – Ренат Давлетьяров; производство – "Интерфест"

30 октября в киноцентре "Октябрь" состоится предпремьерный показ фантастического триллера "Человек ниоткуда" режиссера Рената Давлетьярова. Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Лариса Соколова пообщаются с создателями фильма.

В фильме снимались Александр Метелкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева, Илья Любимов, Иван Злобин, Александр Жигалкин.

В широкий прокат картина выйдет 2 ноября.

Смотрите прямую трансляцию 30 октября в 19:15 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.