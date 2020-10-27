Выставка уличных художников пройдет в пространстве "АРТМОССФЕРА"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Творческое объединение "АРТМОССФЕРА" открывает пространство для мини-выставок в своей студии по адресу Малый Гнездниковский переулок, 12.

В ближайшее время в пространстве пройдет выставка художника Евгения Основина "Ноги в тепле". Посетить ее можно с 29 октября по 15 ноября.

Первая выставка состоялась в августе с показа работ петербургского художника Турбена. После этого было принято решение сделать выставки уличных художников регулярными. Для организации выставки необходимо подать заявку, самым интересным кандидатам предоставят помещение с необходимым минимумом условий.

Заявку и портфолио необходимо прислать на почту info@artmossphere.ru или в телеграм-аккаунт @Artmossphere. Кураторы проекта принимают заявки на 2021 год.