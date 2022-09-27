"Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле или Глазго – СМИ

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Песенный конкурс среди стран – членов Европейского вещательного союза "Евровидение" в следующем году организуют либо в Ливерпуле, либо в Глазго. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC, которой нужно назначить город-победитель совместно с ЕВС.
Уточняется, что из списка выбыли Бирмингем, Лидс, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Эти города были в расширенном перечне претендентов. В BBC отметили, что портовый город Англии Ливерпуль и Глазго в Шотландии показали самые уверенные заявки.
На стартовом этапе конкурса желание поучаствовать выразили 20 британских городов. Решение о месте проведения мероприятия примут в течение недели, рассказали в BBC.
Ранее сообщалось, что в следующем году "Евровидение" пройдет в Великобритании. Государство проводило на своей территории данный конкурс восемь раз. Это больше, чем любая другая страна. Последний раз конкурс песни прошел в королевстве в 1998 году.
Хотя Украина и победила на "Евровидении-2022", ЕВС решил не проводить следующее международное состязание на территории страны.
Кроме того, в мае делегации из Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов "Евровидения" в подмене оценок. По словам главы румынской делегации Юлианы Марчук, выставленные жюри высшие оценки отдали Украине вместо Молдавии. В результате же Молдавия не получила от Румынии ни одного балла.
ЕВС окончательно решил не проводить "Евровидение-2023" на Украине
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