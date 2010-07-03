Крупнейший фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха" впервые пройдет на ВДНХ

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Фото: предоставлено организаторами/Marcello Libra. King penguins
XIII фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха" пройдет с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне "Россия – моя история". Целый месяц гостей ждет насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч со всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами.
Центральным событием традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого конкурса "Золотая Черепаха". В этом году конкурс собрал в два раза больше участников: свои работы прислали 4390 авторов со всего мира. Расширилась и география конкурса: количество стран-участниц также побило рекорды прошлых лет (теперь их 117).
В новом сезоне увеличилось число номинаций и количество снимков, благодаря чему авторы смогли максимально широко представить свои работы. Помимо традиционных направлений "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты", в разделе фотографии добавились номинации "Природа глазами молодежи", "Природа глазами детей" и "Заповедная Россия".
Образовательная программа фестиваля выстроена вокруг трех основных направлений: фотография, экология и lifestyle. Гости фестиваля увидят иммерсивные шоу, лекции и мастер-классы от именитых звезд мировой фотографии, мультимедийные представления с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.
Для всех желающих на площадке фестиваля будет открыт большой кинолекторий, где каждую неделю будут проходить лекции от ведущих ученых и известных путешественников, а также премьерные кинопоказы документальных фильмов о природе и экологии. Также на фестивале будет создана инклюзивная среда и организована экспозиция для людей со слабым зрением.
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