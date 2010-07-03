Крупнейший фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха" впервые пройдет на ВДНХ

Фото: предоставлено организаторами/Marcello Libra. King penguins

XIII фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха" пройдет с 6 сентября по 2 октября на ВДНХ в 57 павильоне "Россия – моя история". Целый месяц гостей ждет насыщенная программа мастер-классов, лекций, выступлений и встреч со всемирно известными фотографами, путешественниками, специалистами в области экологии, медийными персонами и популярными блогерами.

Центральным событием традиционно станет экспозиция работ финалистов и лауреатов международного творческого конкурса "Золотая Черепаха". В этом году конкурс собрал в два раза больше участников: свои работы прислали 4390 авторов со всего мира. Расширилась и география конкурса: количество стран-участниц также побило рекорды прошлых лет (теперь их 117).

В новом сезоне увеличилось число номинаций и количество снимков, благодаря чему авторы смогли максимально широко представить свои работы. Помимо традиционных направлений "Фотография", "Живопись", "Эко-плакаты", в разделе фотографии добавились номинации "Природа глазами молодежи", "Природа глазами детей" и "Заповедная Россия".



Фото: предоставлено организаторами/Александр Яшиш. Килиманджаро

Образовательная программа фестиваля выстроена вокруг трех основных направлений: фотография, экология и lifestyle. Гости фестиваля увидят иммерсивные шоу, лекции и мастер-классы от именитых звезд мировой фотографии, мультимедийные представления с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности.

Для всех желающих на площадке фестиваля будет открыт большой кинолекторий, где каждую неделю будут проходить лекции от ведущих ученых и известных путешественников, а также премьерные кинопоказы документальных фильмов о природе и экологии. Также на фестивале будет создана инклюзивная среда и организована экспозиция для людей со слабым зрением.

Международный фестиваль дикой природы "Золотая Черепаха" – это масштабный эколого-просветительский проект с 13-летней историей, дух и философия которого направлены на сохранение природы через искусство. Цели проекта во многом перекликаются с глобальными целями Организации Объединенных Наций, в том числе связанными с изменениями климата и устойчивым развитием на период до 2030 года. Миссия проекта – способствовать развитию экологического сознания и поведения людей.