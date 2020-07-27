Названа причина смерти сестры Джорджа Майкла

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СМИ назвали причину смерти сестры Джорджа Майкла Мелани Панайоту, сообщает "Газета.ру".

Женщина, страдавшая от диабета, умерла из-за диабетического кетоацидоза, вызванного недостатком инсулина и повышенным уровнем сахара в крови.

59-летнюю Панайоту нашли без сознания в ее лондонском доме 29 декабря 2019 года. Ее доставили в больницу, где она и скончалась.

Сам Джордж Майкл ушел из жизни 25 декабря 2016 года. 53-летний поп-исполнитель умер от остановки сердца на фоне болезни печени.