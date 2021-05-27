Москва онлайн: Чулпан Хаматова проведет экскурсию по театру "Современник"

Фото: Москва 24/Анастасия Самсонова

28 мая специально для зрителей Москвы онлайн актеры Чулпан Хаматова и Владимир Варнава проведут экскурсию по закулисью театра "Современник". В прямом эфире вы увидите репетицию спектакля "УтроВечер", побываете в гримерках и узнаете о том, как создаются театральные постановки.

В центре сюжета спектакля "УтроВечер" лежит история поэта и его музы, которые пытаются найти себя, разобраться с чувствами и услышать друг друга.

Театр "Современник" основан в 1956 году выпускниками Школы-студии МХАТ, в числе которых Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие.

Первым художественным руководителем театра с 1956 по 1970 год был Олег Ефремов, в 1972 году ему на смену пришла Галина Волчек. Сегодня театром управляет режиссер и заслуженный деятель искусств РФ Виктор Рыжаков.

Из наиболее нашумевших спектаклей можно вспомнить "Вечно живые", "Традиционный сбор" по пьесам Виктора Розова, "Без креста!" по повести Владимира Тендрякова, "Двое на качелях" по произведению Уильяма Гибсона, "Голый король" по пьесе Евгения Шварца и другие.

Смотрите трансляцию 28 мая в 15:45 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.