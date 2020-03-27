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Рианна представила новую песню впервые за четыре года. Трек Believe It певица записала совместно с канадским рэпером PartyNextDoor, сообщает РИА Новости.

Музыканты спели о преданности в отношениях и том, как важно верить друг другу. Пользователи Instagram оценили новую композицию.

Песня вошла в студийный альбом рэпера Partymobile, релиз которого состоялся ночью. Всего в сборник вошло 14 треков, в том числе и Loyal. Он тоже был записан совместно с Рианной и Дрейком.

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году.

В январе 2020 года новый альбом выпустил Эминем. Как и ранее, исполнитель отказался от маркетинга и рекламы, а потому приятно удивил поклонников.

