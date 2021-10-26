Москва 24: Алексей Емельянов расскажет о программе форума "Наследие"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

27 октября в Агентстве городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "IV молодежный форум "Наследие".

Форум пройдет в онлайн-формате с 25 по 27 ноября. В программе запланированы выступления международных и российских экспертов в области архитектуры, реставрации, социологии и экономики.

Подробнее о форуме расскажут:



руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов;

ректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия" Артем Васильев;

заместитель генерального директора ООО "Бецкой" Кирилл Ильичев.

Смотрите прямую трансляцию 27 октября в 10:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.