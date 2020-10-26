"Домашний очаг" выпустил юбилейный номер в честь 25-летия журнала

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Журнал "Домашний очаг" отметил в этом году свое 25-летие. В честь этого редакция подготовила специальный выпуск, посвященный детям нового поколения.

На обложке номера – Tik-Tok-блогер Тёма Пименов, актер Даниил Кузнец, певица Алиса Кожикина и телеведущая канала "Карусель" Марфа. В юбилейном выпуске журнал рассказывает о детях, которые выросли одновременно с журналом: умные, смелые, талантливые, интересные, с новым взглядом на настоящее и надеждой на будущее.

Также в новом номере читайте приложение с психологом Людмилой Петрановской о том, как понимать и любить детей нового поколения.