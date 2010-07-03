"Единая Россия" продолжает партпроект "Культура малой Родины"

До 2024 года "Единая Россия" построит и реконструирует 40 детских театров. Работа будет проходить в регионах страны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Ольги Казаковой.
"Особое внимание уделяется поддержке театров для детей и юношества, которых на сегодняшний день насчитывается уже 154. В общей сложности они получили финансовую поддержку в размере более 2 миллиардов рублей", – сообщила Ольга Казакова.
Отмечается, что до конца текущего года более 50 детских театров получат новые автобусы для осуществления своей гастрольной деятельности. Казакова уточнила, что в рамках партпроекта подобная работа ведется уже несколько лет.
Ранее стало известно, что более 10 московских театров осенью представят свои спектакли в культурных центрах. Идея об этом появилась в ходе совещания совета директоров московских театров.
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