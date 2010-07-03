Студентам разрешат работать в школах

Российским студентам хотят разрешить официально устраиваться на работу в школах, чтобы сразу накапливать стаж. Такая возможность у них может появиться с третьего курса, передает телеканал Москва 24.

Как уточнили авторы инициативы, нововведение коснется студентов как вузов, так и колледжей. Законопроект уже поступил на рассмотрение в Госдуму.

Пока студенты имеют право работать в школе только в течение нескольких недель – в качестве практики. Денег за такую стажировку они не получают.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги. Авторы идеи предлагают создать единый портал образовательных программ, который будет включать онлайн-сбор документов для поступления в вуз. В некоторых ситуациях допускается даже дистанционная сдача вступительных экзаменов. Запуск пилотного проекта намечен на 2022 год.