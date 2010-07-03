В Госдуме оценили идею онлайн-поступления в университеты

В Госдуме оценили слова заместителя генерального директора организации "Цифровая экономика" Дмитрия Тер-Степанова о внедрении системы поступления в вузы через интернет. Заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов отметил, что введение онлайн-поступления – это шаг на пути к упрощению организации работы с документами.
Сегодня российские студенты получают образование дистанционно, онлайн. Чернышов подчеркнул, что в России можно реализовать идею онлайн-поступления через интернет при помощи оригинальных структур Минобрнауки.
"В нашей стране один из самых удобных форматов дистанционной работы с документами, мы входим в топ-5 по всему миру", – сказал Чернышов в разговоре с RT.
Россияне с 2021 года могут получить возможность поступать в вузы онлайн с помощью комплексной автоматической госуслуги. Предполагается создание единого портала образовательных программ, который будет включать онлайн-сбор документов для поступления в вуз. В некоторых ситуациях будет возможно дистанционное прохождение вступительных экзаменов. Отдельные компоненты сервиса начнут использоваться в приемной кампании 2021 года, в 2022 году планируется запуск пилотного проекта.
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