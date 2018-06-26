Форма поиска по сайту

26 июня 2018, 17:54

Вассерман ответил Улицкой на заявление об отсталости России

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

По мнению Анатолия Вассермана, писательница Людмила Улицкая принимает "чахоточный румянец" Европы за "признак здоровья". Так публицист выказался в ответ на слова Улицкой об отставании России от стран Запада.

25 июня Улицкая заявила, что жителей России характеризует агрессивность и бескультурность. Она пояснила, что, по ее мнению, Европа опережает Россию в развитии примерно на 150 лет. Процесс развития страны Улицкая назвала "архаическим движением, которое идет поперек цивилизационного процесса". В этой связи россиянам нужно повышать уровень культуры и образования.

Анатолий Вассерман в комментарии RT отметил, Россия действительно отстала от Европы, но не в том смысле, который имеет в виду Улицкая.

"Мы на целую историческую эпоху отстали от Запада, точнее – от его движения в пропасть. Исторически опыт последней пары веков доказал, что чем активнее Запад продвигает свои идеалы, тем опаснее он становится для себя самого. Если Улицкая этого не видит и принимает чахоточный румянец за признак здоровья – ее несчастье. Но оно никоим образом не должно касаться нашего народа и страны", – считает Вассерман.

Ранее с критикой слов писательницы выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, который отметил, что "Улицкую русской писательницей уже давно никто и не считает".

