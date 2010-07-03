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14:09

Вдову Николая Караченцова госпитализировали в Москве

культура

14:09

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина – вдова Николая Караченцова – попала в больницу с переломом руки.

"Я упала на даче, сломала левую руку в четырех местах – сделали операцию, поставили все косточки на место в четверг, теперь уже в среду выпишут", – цитирует Агентство "Москва" актрису.

Она также рассказала, что не привыкла зимовать на даче, так как она с покойным супругом раньше обычно отдыхала за границей. Сейчас Поргина находится в геронтологическом научно-клиническом центре в столице.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет. Актер в феврале 2005 года попал в автомобильную аварию, в результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму и больше не вернулся на сцену. В последние годы он боролся с неоперабельной опухолью в легком. Похоронен на Троекуровском кладбище.

культура

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