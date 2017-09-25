Николай Караченцов остается в больнице в состоянии средней тяжести

Актер Николай Караченцов остается в НИИ имени Н.Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в больнице, актер лежит не в реанимации, а в обычной палате. Температура его тела – 36,6 градуса. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.

18 сентября 72-летнего Караченцова госпитализировали в отделение нейрохирургии. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.

Спустя три дня актера перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже его состояние улучшилось, и актера перевели в обычную палату.