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25 сентября 2017, 09:18

Культура

Николай Караченцов остается в больнице в состоянии средней тяжести

Актер Николай Караченцов остается в НИИ имени Н.Склифосовского в состоянии средней тяжести, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказали в больнице, актер лежит не в реанимации, а в обычной палате. Температура его тела – 36,6 градуса. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.

18 сентября 72-летнего Караченцова госпитализировали в отделение нейрохирургии. По словам сына актера, это было связано с плановым обследованием.

Спустя три дня актера перевели в реанимацию в тяжелом состоянии. Позже его состояние улучшилось, и актера перевели в обычную палату.

культура происшествия
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