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16:31

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Москва онлайн покажет день открытых дверей киностудии имени Максима Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

26 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть день открытых дверей киностудии имени Максима Горького. Корреспондент Лариса Соколова побывает в новых студиях крупнейшего киномедиакластера, а также покажет выступления профессиональных каскадеров.

В эти выходные гостей киностудии ждут бесплатные мастер-классы от профессионалов по основам актерского мастерства, кинопоказы, демонстрация новых технологий кинопроизводства и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 26 августа в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культурагородМосква онлайн
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