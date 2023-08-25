Москва онлайн покажет день открытых дверей киностудии имени Максима Горького

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

26 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть день открытых дверей киностудии имени Максима Горького. Корреспондент Лариса Соколова побывает в новых студиях крупнейшего киномедиакластера, а также покажет выступления профессиональных каскадеров.

В эти выходные гостей киностудии ждут бесплатные мастер-классы от профессионалов по основам актерского мастерства, кинопоказы, демонстрация новых технологий кинопроизводства и многое другое.

Смотрите прямую трансляцию 26 августа в 14:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.