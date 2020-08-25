В кинотеатре "Октябрь" и Музее кино покажут ретроспективу к 100-летию Феллини

Фото: Douglas C. Pizac/AP Photo

Ретроспектива фильмов итальянского режиссера Федерико Феллини пройдет с 5 по 26 сентября в кинотеатре КАРО "Октябрь" и Музее кино при поддержке Итальянского института культуры в Москве, посольства Италии в Москве и компании "ПилотКино".

Показы приурочены к столетию культового режиссера. Зрители увидят уникальную программу фильмов, которая ранее не была представлена на больших экранах. Все картины представлены в отреставрированных версиях.

Откроет ретроспективу картина "Амаркорд", ставшая лауреатом премии "Оскар" и премии Национального совета кинокритиков США как лучший иностранный фильм по сценарию Тонино Гуэрры, еще одного юбиляра этого года. В программу также вошли картины "Казанова Федерико Феллини", "Город женщин" и "Сатирикон Феллини".

Ретроспектива Феллини также пройдет и других городах России: Нижнем Новгороде , Екатеринбурге, Челябинске и Владивостоке.