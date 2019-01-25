Студент ГИТИСа спел для Медведева под гармошку хит Deep purple

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил с Татьяниным днем учащихся ГИТИСа и пожелал им творческих успехов. Один из студентов исполнил для главы кабмина композицию Smoke On The Water группы Deep Purple, аккомпанируя себе на гармошке. Об этом сообщает "Мир 24".

Студенты ГИТИСа зажгли для Медведева, исполнили хит его любимых Deep Purple pic.twitter.com/pN00OA2XXB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 января 2019 г.

25 января Медведев посетил учебный театр ГИТИСа. Экскурсию для него провел ректор института Григорий Заславский. Он рассказал о знаменитых выпускниках вуза и представил премьер-министру выставку "Как было – как стало".

Медведев также побывал на репетиции студентов ГИТИСа. Они поставили знаменитую оперетту азербайджанского композитора Узеира Гиджибекова "Аршин мал алан".