Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку 44-го ММКФ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

26 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку на открытии 44-го Московского международного кинофестиваля. Корреспондент Аня Луговская и модный эксперт Тим Ильясов будут встречать гостей и обсуждать их наряды.

Кинофестиваль продлится до 2 сентября. В программу основного конкурса войдут фильмы из России, Сербии, Китая, Турции, Шри-Ланки и других стран. На открытии будет показана картина Антона Мегердичева "Сердце Пармы".

Смотрите трансляцию 26 августа в 18:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.