Комикс впервые номинирован на Букеровскую премию

В лонг-лист Букеровской премии (Man Booker Prize) включен графический роман "Сабрина" американского художника Ника Дрнасо, сообщает "Газета.ру".

Это первый случай номинации комикса или графической новеллы на эту литературную премию.

В комиксе рассказывается история пропавшей девушки, которую разыскивают СМИ, родственники и простые люди.

По словам члена комитета премии Вэла Макдермида, "Сабрина" делает то, что и должна делать хорошая литература".

До недавнего времени Букеровскую премию могли получить только представители Содружества наций, Зимбабве и Ирландии. Сейчас на премию также претендуют авторы переводных романов и американцы.