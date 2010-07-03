В прямом эфире телеканала Москва 24 состоится премьера песни группы "Мумий Тролль"

1 июля в прямом эфире телеканала Москва 24 в рамках проекта "Крыша 24" состоится премьера песни "Лето без интернета" группы "Мумий Тролль". "Крыша 24" – это серия летних музыкальных концертов культовых российских исполнителей.
Беря свои истоки из еженедельных живых концертов исполнителей в студии телеканала Москва 24 "Живой Звук", проект превратился в серию летних концертов под открытым небом с качественным музыкальным контентом. Съемки проходят на крыше в самом центре столицы с панорамным видом на полный огнями ночной центр города.
За время проведения проекта гостями "Крыши" стали группа "Чайф", Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Uma2rman, оркестр Большого театра, Billy's band, Елка, "Би-2", "Диана Арбенина. Ночные снайперы", Noize MC, "Несчастный случай" и другие.
Смотрите премьеру песни "Лето без интернета" группы "Мумий Тролль" 1 июля сразу после вечерних Новостей в 20:00.
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