В прямом эфире телеканала Москва 24 состоится премьера песни группы "Мумий Тролль"

Фото: Anton Zaitseff

1 июля в прямом эфире телеканала Москва 24 в рамках проекта "Крыша 24" состоится премьера песни "Лето без интернета" группы "Мумий Тролль". "Крыша 24" – это серия летних музыкальных концертов культовых российских исполнителей.

Беря свои истоки из еженедельных живых концертов исполнителей в студии телеканала Москва 24 "Живой Звук", проект превратился в серию летних концертов под открытым небом с качественным музыкальным контентом. Съемки проходят на крыше в самом центре столицы с панорамным видом на полный огнями ночной центр города.

За время проведения проекта гостями "Крыши" стали группа "Чайф", Therr Maitz, BrainStorm, A’Studio, Uma2rman, оркестр Большого театра, Billy's band, Елка, "Би-2", "Диана Арбенина. Ночные снайперы", Noize MC, "Несчастный случай" и другие.

Смотрите премьеру песни "Лето без интернета" группы "Мумий Тролль" 1 июля сразу после вечерних Новостей в 20:00.