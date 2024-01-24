Москва онлайн пообщается с гостями кинопремии "Золотой орел"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

26 января зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку по случаю церемонии вручения кинопремии "Золотой орел". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с известными деятелями киноиндустрии.

"Золотой орел" – национальная кинонаграда России. Вручается с 2002 года. Премия присуждается за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования членов Академии кинематографических искусств и наук России. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.

На церемонии будут вручены награды в 23 номинациях. В категории "Лучший фильм" представлены 5 картин: "Вызов", "1993", "По щучьему велению", "Праведник" и "Снегирь".

Смотрите прямую трансляцию 26 января в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.