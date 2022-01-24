Секс-блогер Арина Холина станет гостем "The City. Говорим"

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Гостем программы "The City. Говорим" на телеканале Москва 24 станет секс-блогер Арина Холина. Эфир пройдет в ночь с понедельника на вторник, с 24 на 25 января.



В беседе с ведущей Алисой Муравьевой секс-блогер Арина Холина расскажет, что в современном мире считать неверностью и нужно ли признаваться близкому человеку в измене.

Ранее гостем программы стала сексолог Ольга Савская. Во время эфира она рассказала, можно ли понять перспективы отношений по сексу, а также о местах, где обычно знакомятся москвичи.