В Новом пространстве Театра Наций пройдет спектакль о Циолковском

Фото: Ира Полярная/пресс-служба Театра Наций
В Новом пространстве Театра Наций 2, 3 и 4 октября состоится премьера постановки "Наше все… Циолковский". В основе спектакля – история жизни основоположника современной космонавтики, рассказанная его старшей дочерью Любовью в своих мемуарах.
Роль дочери исполняет актриса Анастасия Егорова, режиссером и автором сценической композиции стал дебютант Андраник Саатчян. Для биографического спектакля он выбрал неожиданный жанр – сказку.
"Герой спектакля – Константин Эдуардович Циолковский, который, как "русский школьник" в "Братьях Карамазовых" у Достоевского, перекраивает карту звездного неба, впервые им увиденную. Мы придумываем сказку о человеке, коснувшемся звездного неба. Несмотря на неприятие семьи, неприязнь окружающих, он сделал свой "шаг" на Луну задолго до первого полета в космос", – говорит Саатчян.
Премьера спектакля "Наше все… Циолковский" пройдет при поддержке Музея космонавтики в Москве. Первые три дня показы в Новом пространстве Театра Наций будут предваряться вводными лекциями научных сотрудников музея о значении открытий Циолковского для мировой космонавтики.
5 октября состоится специальный показ спектакля в Музее космонавтики в Москве.
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