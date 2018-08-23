Актриса Русланова проходит плановое обследование после операции на сердце

Фото: кадр из фильма "Путейцы-3", реж. Владимир Фатьянов

Актриса театра и кино Нина Русланова проходит плановое обследование в одной из столичных клиник после операции на сердце, сообщила Агентству "Москва" дочь артистки Олеся Рудакова.

Она отметила, что с артисткой все в порядке. "После операции на сердце ей поставили митральный клапан. Мы ежегодно проходим диагностическое обследование", – сказала Рудакова.

По ее словам, через 10 дней Русланова вернется домой.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации актрисы из-за проблем с сердцем.

Русланова родилась 5 декабря 1945 года. Снималась в фильмах "Короткие встречи", "Завтра была война", "Дважды рожденный", "Собачье сердце", "Мой друг Иван Лапшин". Всего на ее счету более 100 киноролей.