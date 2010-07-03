Кристина Агилера выступает в столице

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Американская поп-певица Кристина Агилера выступает с сольным концертом в столице на стадионе "ВТБ Арена", сообщает телеканал Москва 24.

Российская часть европейского турне артистки – The X Tour – стартовала 21 июля в Санкт-Петербурге. Стоимость билетов составила от 5,3 тысячи рублей.

В российской столице певица в последний раз выступала в качестве специального гостя на вручении Российской национальной музыкальной премии в декабре 2016 года.

