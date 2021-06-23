В "Зарядье" появится инсталляция Марины Звягинцевой

Фото: пресс-служба парка "Зарядье"
На подземной парковке парка "Зарядье" 23 июня появится масштабная site-specific инсталляция художницы Марины Звягинцевой. Согласно идее, "Water линия" соединяет город и природу, перепрограммирует технологичное бетонное пространство потоками воды и левитирующими цветами.
Подземная парковка – не самое традиционное место для искусства, но художница переосмысляет его и задает новый контекст в своей работе. Москва фактически стоит на воде. Было решено сделать видимыми потоки, укрытые асфальтом: для этого на поверхность выведены трубы. Гости увидят симбиоз природы и урбанизма, где трубы становятся связующим звеном между островками флоры и серым бетоном парковки.
"Мы давно присматривались к индустриальному пространству паркинга, ведь для многих это точка входа в парк. Выбранные растения, футуристичный свет и вечное движение воды в прозрачных трубах – все это создает ощущение инопланетности. И тем ценнее, что оно теперь поджидает вас на парковке", – рассказал директор парка "Зарядье" Иван Демидов.
Живые растения, заключенные в коробки аппаратов, похожих на обычные вендинговые машины, торгующие напитками и снеками, создают сюрреалистический эффект. Подвешенные в воздухе цветы напоминают маленькие планеты, островки спокойствия в безумном ритме жизни. А бегущая по трубам подсвеченная вода становится метафорой жизненной энергии, объединяющей разрозненные автоматы с растениями в целостную подземную экосистему.
"Мне понравилась идея "Зарядья" начать превращение парковки в экопаркинг. Как художнику мне предстояло построить некую связь между двумя разными полюсами: природой и бетоном. И современное искусство как раз выступает в роли клея, чтобы соединить несоединимое. Задача показалась мне очень интересной. Я мечтала поработать на парковке, потому что парковки меня бесят. Я городской художник, паблик-артист, я всегда работаю внутри города и работаю с какими-то жесткими вещами: трубами, арматурой, пластиком и так далее. А вот поработать с цветами, с природой, включить природу в арт-объект – такого я еще не делала", – объяснила художница.
Цель современного искусства, по словам Марины Звягинцевой, – делать видимыми пространства, на которые люди до этого не обращали внимания.
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