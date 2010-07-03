Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Фото: www.instagram.com/potapynastya

В интернете появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских. Видео опубликованы в Instagram.

На видео пара обменивается кольцами под аплодисменты гостей, потом молодоженов закидывают рисом.

Ранее Настя Каменских назвала это событие самым особенным и счастливым днем для каждой влюбленной пары и поблагодарила своего супруга за то, что он долго помогал скрывать их отношения.

Музыкальный дуэт "Потап и Настя" появился в 2006 году. Популярность ему принесли песни "Не пара", "Чумачечая весна" и "У мамы". Исполнители выпустили всего четыре альбома, а в 2017 году приостановили деятельность группы, и каждый начал сольную карьеру.