Мировые звезды в консерватории: участники "Т Фестиваля" выступят в Большом зале 25 мая

25 мая звезды с мировым именем – Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Барати и Екатерина Асташова – выйдут на сцену Большого зала консерватории, чтобы подарить гостям незабываемый музыкальный вечер.
Яркие солисты и талантливые исполнители, все они желанные гости в лучших концертных залах мира. Их графики расписаны на год вперед, каждый обладает своим неповторимым узнаваемым стилем.
25 мая в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" музыканты исполнят произведения Брамса, Рахманинова и Паганини. Специальным подарком для зрителей станет мировая премьера сочинения известного современного композитора Игоря Райхельсона. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром в исполнении Александра Князева и Екатерины Асташовой прозвучит впервые и откроет музыкальный вечер.
Юрий Башмет, отзываясь о своем друге Игоре Райхельсоне в одном из интервью отметил: "Он обладает совершенным мастерством и классической, и джазовой идиом... на редкость индивидуальное смешение стилей поднимает его музыку над произведениями других композиторов, работающих в жанре кроссовер".
Давняя творческая дружба связывает композитора и с выдающимся пианистом-виртуозом Борисом Березовским. Так, на музыкальном фестивале "Музыка Земли", возглавляемом Березовским, впервые прозвучала "Марема" – мелодия с элементами джаза, классики и фольклора, написанная Райхельсоном под впечатлением от выступления участников фестиваля.
На концерте 25 мая Борис Березовский в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" исполнит "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова.
Выдающиеся музыканты своего поколения – так без преувеличения можно сказать о каждом из участников предстоящего концерта. Венгерский скрипач Кристоф Барати – один из солистов прошедшего в 2018 году "Т Фестиваля" – после успешного концерта в Новой Третьяковке по приглашению Игоря Райхельсона вновь приедет в Россию. Вместе с харизматичным виолончелистом Александром Князевым Кристоф исполнит Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса. Затем в исполнении Барати прозвучит Скрипичный концерт Никколо Паганини.
Предваряя концерт второго сезона "Т Фестиваля", который состоится осенью 2019 года, гала-концерт 25 мая станет первым мероприятием фестиваля. Он вновь соберет на одной сцене ярких музыкантов современности.
Впервые "Т Фестиваль" прошел в 2018 году в выставочных залах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Он объединил классическую музыку и визуальные искусства, подарив публике особую атмосферу восприятия классических произведений. Благодаря тому, что все концерты фестиваля транслировались в прямом эфире, музыкальными шедеврами смогли насладиться более 300 000 тысяч зрителей.
Программа концерта:
Игорь Райхельсон. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Мировая премьера Александр Князев и Екатерина Асташова
Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели Александр Князев и Кристоф Барати
Никколо Паганини. Скрипичный концерт Кристоф Барати
Сергей Рахманинов. "Рапсодия на тему Паганини" Борис Березовский Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"
Когда: 25 мая, 19:00 Где: Большой зал консерватории
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