Мировые звезды в консерватории: участники "Т Фестиваля" выступят в Большом зале 25 мая

Фото: предоставлено организаторами

25 мая звезды с мировым именем – Борис Березовский, Александр Князев, Кристоф Барати и Екатерина Асташова – выйдут на сцену Большого зала консерватории, чтобы подарить гостям незабываемый музыкальный вечер.

Яркие солисты и талантливые исполнители, все они желанные гости в лучших концертных залах мира. Их графики расписаны на год вперед, каждый обладает своим неповторимым узнаваемым стилем.

25 мая в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" музыканты исполнят произведения Брамса, Рахманинова и Паганини. Специальным подарком для зрителей станет мировая премьера сочинения известного современного композитора Игоря Райхельсона. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром в исполнении Александра Князева и Екатерины Асташовой прозвучит впервые и откроет музыкальный вечер.

Юрий Башмет, отзываясь о своем друге Игоре Райхельсоне в одном из интервью отметил: "Он обладает совершенным мастерством и классической, и джазовой идиом... на редкость индивидуальное смешение стилей поднимает его музыку над произведениями других композиторов, работающих в жанре кроссовер".

Давняя творческая дружба связывает композитора и с выдающимся пианистом-виртуозом Борисом Березовским. Так, на музыкальном фестивале "Музыка Земли", возглавляемом Березовским, впервые прозвучала "Марема" – мелодия с элементами джаза, классики и фольклора, написанная Райхельсоном под впечатлением от выступления участников фестиваля.

На концерте 25 мая Борис Березовский в сопровождении Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" исполнит "Рапсодию на тему Паганини" Сергея Рахманинова.

Выдающиеся музыканты своего поколения – так без преувеличения можно сказать о каждом из участников предстоящего концерта. Венгерский скрипач Кристоф Барати – один из солистов прошедшего в 2018 году "Т Фестиваля" – после успешного концерта в Новой Третьяковке по приглашению Игоря Райхельсона вновь приедет в Россию. Вместе с харизматичным виолончелистом Александром Князевым Кристоф исполнит Двойной концерт для скрипки и виолончели Иоганнеса Брамса. Затем в исполнении Барати прозвучит Скрипичный концерт Никколо Паганини.

Предваряя концерт второго сезона "Т Фестиваля", который состоится осенью 2019 года, гала-концерт 25 мая станет первым мероприятием фестиваля. Он вновь соберет на одной сцене ярких музыкантов современности. Впервые "Т Фестиваль" прошел в 2018 году в выставочных залах Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Он объединил классическую музыку и визуальные искусства, подарив публике особую атмосферу восприятия классических произведений. Благодаря тому, что все концерты фестиваля транслировались в прямом эфире, музыкальными шедеврами смогли насладиться более 300 000 тысяч зрителей.

Программа концерта:

Игорь Райхельсон. Концерт для скрипки и виолончели с оркестром. Мировая премьера

Александр Князев и Екатерина Асташова

Иоганнес Брамс. Двойной концерт для скрипки и виолончели

Александр Князев и Кристоф Барати

Никколо Паганини. Скрипичный концерт

Кристоф Барати

Сергей Рахманинов. "Рапсодия на тему Паганини"

Борис Березовский

Государственный симфонический оркестр "Новая Россия"