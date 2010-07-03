Более 70 столичных театров примут участие в акции "Ночь театров"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В ночь на 24 марта в Москве пройдет общегородская акция "Ночь театров". В ней примут участие более 70 московских театров. Все они будут работать бесплатно и до самого утра.

Как заявили в столичном департаменте культуры, "Ночь театров – 2019" обещает стать одним из ярчайших событий весеннего театрального сезона. Публика сможет посетить премьерные спектакли, необычные экскурсии, иммерсивные представления и творческие встречи.

В рамках проекта Московский академический театр имени Маяковского покажет спектакль студентов мастерской Миндаугаса Карбаускиса "Москва дословно".

В театре Олега Табакова проведут интерактивную экскурсию по закулисью театра. На сцене театра Романа Виктюка состоится перформанс "Киплинг".

Сообщается, что вход на большинство спектаклей будет свободным. Для посещения некоторых постановок потребуется дополнительная регистрация.

Подробную информацию о мероприятии можно посмотреть на портале мэра и правительства Москвы.