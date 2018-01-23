Юристы попросили отозвать прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"

Фото: кадр из фильма "Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи

Юристы Минкультуры России обратились к главе ведомства Владимиру Мединскому с просьбой отозвать прокатное удостоверение у фильма Армандо Яннуччи

"Смерть Сталина". Они аргументировали свою просьбу тем, что в картине присутствуют признаки экстремизма.

"Фильм "Смерть Сталина" направлен на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства российского (советского) человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма", – цитирует ТАСС.

текст обращения.

Юристы Минкультуры также обратили внимание на то, что фильм показывает в искаженном виде некоторых исторических деятелей, включая маршала Георгия Жукова, отметив, что выдающийся полководец представлен там "просто воинствующим клоуном".

"Мы уверены, что фильм сделан для того, чтобы извратить, исказить прошлое нашей страны, чтобы период жизни советских людей в 50-е годы вызывал только ужас и отвращение", – подчеркнули авторы обращения.

Как сообщили в пресс-службе Минкультуры, юристы ведомства, действительно, "посмотрев фильм, обратились с письмом к Владимиру Мединскому". Вслед за этим, в понедельник, 22 января, был организован "общественный просмотр картины", добавили в министерстве.

Отмечается, что сатирическая комедия Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" была снята по мотивам комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина. Фильм должен выйти на российские экраны 25 января.