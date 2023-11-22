Москва онлайн покажет творческую встречу с Юрием Башметом

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

24 ноября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть творческую встречу с дирижером, скрипачом и педагогом Юрием Башметом. Мероприятие пройдет в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Народный артист СССР и лауреат премии "Грэмми" Юрий Башмет в формате живой беседы ответит на вопросы почитателей и расскажет о своем творческом пути, профессии и взглядах на современное искусство.

Смотрите прямую трансляцию 24 ноября в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.