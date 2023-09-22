Умерла актриса Нина Беляева – СМИ

Фото: кадр из фильма "Сказка о царе Салтане"; режиссер – Александр Птушко; производство – "Мосфильм"

Актриса театра и кино Нина Беляева скончалась на 93-м году жизни в квартире на Ракетном бульваре. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности 20 сентября. Тело Беляевой обнаружил брат, живший с ней. Признаков насильственной смерти у актрисы не обнаружили.

Нина Беляева родилась 2 февраля 1931 года в Ульяновске. В 1957–1966 годах работала в Московском академическом театре сатиры. Затем перешла на службу в отделение чтецов Московской государственной академической филармонии.

Актрису можно увидеть в картинах "Коммунист", "Чернобурая лиса", "Шли солдаты…", "Свет далекой звезды", "Яблоко раздора". Особенно она запомнилась зрителю по фильму "Сказка о царе Салтане", где сыграла повариху.