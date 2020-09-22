Гостем "Ночной смены" станет пианист Лан Лан

Фото: предоставлено Лан Ланом

В эфире программы "Ночная смена" на телеканале Москва 24 во вторник, 22 сентября, в 0:40 состоится встреча с одним из самых известных пианистов мира Лан Ланом.

Пианист-виртуоз Лан Лан входит в число ста самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Выступления и концерты музыканта проходят с аншлагом во всех главных городах мира. Он первый китайский пианист, который стал выступать с Венским и Берлинским симфоническими оркестрами.

Лан Лан расскажет ведущей "Ночной смены" Полине Ермолаевой о своем новом альбоме и о том, как привить детям любовь к классической музыке.

Ранее гостем "Ночной смены" стала художественный руководитель "Театриума на Серпуховке" Тереза Дурова.