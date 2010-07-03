Летающие монстры и еда: 40 команд примут участие в Red Bull Flugtag – 2019

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Флюгтаг бросает вызов эксцентричным инженерам и бесстрашным пилотам, стремящимся осуществить свою мечту о полете. 28 июля команды смельчаков со всей страны вновь запустят порождения своей инженерной фантазии с шестиметровой рампы Гребного канала Москвы.

Для того чтобы подать заявку, участники должны были собрать команду, придумать свой летательный аппарат и нарисовать чертеж. Во время отбора жюри руководствовалось несколькими принципами: "изобретение" должно быть креативным, актуальным, веселым, приводиться в действие только человеческой силой, и придумать его команда должна самостоятельно.

В этом году участники сделали упор на кулинарную тему – зрители точно увидят над Гребным каналом не одно летающее блюдо. Несколько команд вдохновлялись монстрами, а кто-то – любимыми фильмами и мультсериалами.

Приходите на Red Bull Flugtag 28 июля, и вы сможете увидеть все своими глазами!

Детали доступны по ссылке.