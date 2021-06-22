Москва онлайн покажет экскурсию по выставке "Мечта москвича"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

24 июня специально для зрителей Москвы онлайн состоится экскурсия по выставке "Мечта москвича" на ВДНХ. Экскурсию проведет директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Выставка основана на реальных событиях из жизни советского автомобиля марки "Москвич". На экскурсии зрители смогут увидеть полную коллекцию марки и познакомиться с историей завода АЗЛК и его сотрудников.

Смотрите трансляцию 24 июня в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.