Телеканал "Наука" и WikiMedia подвели итоги фотоконкурса "Снимай науку!" и назвали имена лучших авторов, чьи снимки украсят научные статьи "Википедии".
В этом сезоне в проекте принял участие 561 автор, прислали на конкурс более 3 000 работ. Победителей определило компетентное жюри в шести номинациях: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии", "Наука вокруг нас" и "Природа".
"Все фотографии отдаются авторами под свободной лицензией. Благодаря этому множество статей "Википедии" было проиллюстрировано. Миллионы людей по всему миру, прочитавшие их, стали чуточку умнее и лучше. И дело на этом не закончилось. Каждая фотография, поданная на конкурс, не только уже принесла, но будет еще много лет в будущем приносить пользу человечеству!" – рассказал исполнительный директор WikiMedia Станислав Козловский.
Конкурс "Снимай науку!" ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых и студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Он был создан в 2017 году телеканалом "Наука" при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации. Дважды проект признавался победителем всероссийской премии "За верность науке".
Другие подробности конкурса можно посмотреть на официальном сайте.
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