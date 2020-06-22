Телеканал "Наука" и WikiMedia подвели итоги фотоконкурса "Снимай науку!" и назвали имена лучших авторов, чьи снимки украсят научные статьи "Википедии".

В этом сезоне в проекте принял участие 561 автор, прислали на конкурс более 3 000 работ. Победителей определило компетентное жюри в шести номинациях: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии", "Наука вокруг нас" и "Природа".

"Все фотографии отдаются авторами под свободной лицензией. Благодаря этому множество статей "Википедии" было проиллюстрировано. Миллионы людей по всему миру, прочитавшие их, стали чуточку умнее и лучше. И дело на этом не закончилось. Каждая фотография, поданная на конкурс, не только уже принесла, но будет еще много лет в будущем приносить пользу человечеству!" – рассказал исполнительный директор WikiMedia Станислав Козловский.

Конкурс "Снимай науку!" ориентирован на видеоблогеров, телевизионных журналистов, ученых и студентов, заинтересованных в популяризации научного знания. Он был создан в 2017 году телеканалом "Наука" при поддержке министерства образования и науки Российской Федерации. Дважды проект признавался победителем всероссийской премии "За верность науке".

Другие подробности конкурса можно посмотреть на официальном сайте.