Александр Маленков прочитает свои лучшие рассказы со сцены "Гоголь-центра"

"БеспринцЫпные чтения" представляют: 20 июня на малой сцене "Гоголь-центра" выступит Александр Маленков с программой "Сам по себе мальчик". В нее вошли новые произведения, а также лучшие рассказы, исполненные автором в рамках проекта.
"Наконец-то на вопрос: "Где можно почитать ваши рассказы?" – я смогу вместо "нигде" отвечать – "вот тут" и показывать книжку "Сам по себе мальчик", – говорит сам Александр. – В ней собралось все лучшее, что я написал для журнала Maxim и вообще! А самое смешное из лучшего я прочитаю со сцены 20 июня".
"БеспринцЫпные чтения" – один из самых ярких и необычных литературно-театральных проектов последнего времени, в рамках которого современную отечественную прозу читают со сцены сами авторы и ведущие российские актеры.
Проект придуман писателем Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, пригласившими к участию главного редактора журнала Maxim Александра Маленкова и лауреата "Русского Букера" Александра Снегирева. За три года прошло более двухсот "Чтений" в пятнадцати странах. Со сцены звучали произведения трех писателей-основателей проекта, а также Наринэ Абгарян, Марины Степновой, Андрея Аствацатурова, Маши Трауб и ряда других авторов.
В проекте принимают участие ведущие российские актеры: Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Данила Козловский, Сергей Гармаш, Анна Михалкова, Виктория Исакова, Николай Фоменко, Ксения Раппопорт, Катерина Шпица, Павел Табаков и другие.
В Москве "Чтения" проходят в "Гоголь-центре", Электротеатре "Станиславский", Театре на Страстном и Театре "Мюзикл". Проект нацелен на продвижение современной российской литературы в России и за рубежом.
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