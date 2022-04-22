"Колясю" Махмудова покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: кадр из фильма "Коляся"; режиссер – Ринат Махмудов; производство – ВГИК
Фильм "Коляся" Рината Махмудова (2016 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК". Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 23 апреля.
Коля Семенов вырос в деревне, в рыбацком поселении у берега реки. Ему нравится девушка, которая хочет стать актрисой, и однажды, желая произвести на нее впечатление, Коля угоняет "Газель". Впереди его ждут дороги, тюрьма и актерская карьера.
После показа ведущая Рената Пиотровски вместе с кинокритиком Егором Москвитиным обсудят путь героя в новом российском кино: главные темы и современные приемы в изображении судьбы простого человека в десятых годах XXI века.
Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь", дипломную работу Карена Шахназарова "Шире шаг, маэстро" и короткометражный "Суперприз" Константина Челидзе. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: