"Колясю" Махмудова покажут в программе "The City х ВГИК"

Фото: кадр из фильма "Коляся"; режиссер – Ринат Махмудов; производство – ВГИК

Фильм "Коляся" Рината Махмудова (2016 год) покажут в очередном выпуске "The City х ВГИК". Эфир пройдет на канале Москва 24 в 00:10 23 апреля.

Коля Семенов вырос в деревне, в рыбацком поселении у берега реки. Ему нравится девушка, которая хочет стать актрисой, и однажды, желая произвести на нее впечатление, Коля угоняет "Газель". Впереди его ждут дороги, тюрьма и актерская карьера.

После показа ведущая Рената Пиотровски вместе с кинокритиком Егором Москвитиным обсудят путь героя в новом российском кино: главные темы и современные приемы в изображении судьбы простого человека в десятых годах XXI века.

Ранее в цикле передач для киноманов уже показывали фильм Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь", дипломную работу Карена Шахназарова "Шире шаг, маэстро" и короткометражный "Суперприз" Константина Челидзе. Цель проекта – познакомить зрителя с молодыми российскими именами и показать кино, которое практически невозможно где-то еще посмотреть.