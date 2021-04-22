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Культура

21:20

Бэк-вокалист певицы Manizha попал в реанимацию

культура

Фото: instagram.com/manizha

Бэк-вокалист российской певицы Manizha Артемий попал в реанимацию. Об этом написала исполнительница в соцсети Instagram.

По словам Manizha, новость о здоровье вокалиста стала "настоящим ударом" для всей команды, которая готовится отправиться на песенный конкурс "Евровидение-2021".

Она рассказала, что врачи смогли стабилизировать состояние Артемия и направить его в общую терапию.

Кроме того, певица пожелала своему коллеге скорейшего выздоровления и пообещала, что они все вместе "еще ворвутся на "Евровидение".

О причинах госпитализации вокалиста не сообщается.

Ранее стало известно, что Manizha выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая. Планируется, что она выйдет на сцену под номером три. Вместе с ней в первом полуфинале примут участие представители Литвы, Словении, Швеции, Австралии, Северной Македонии, Ирландии, Кипра, Норвегии, Хорватии и других стран.

Второй полуфинал пройдет 20 мая. Финал состоится 22 мая, туда пройдут по 10 участников каждого полуфинала.

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