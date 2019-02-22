Скабеева поддержала украинских претенденток на "Евровидение" после слов о Крыме

Российская журналистка Ольга Скабеева похвалила украинских претенденток на участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2019". Певицы "крутейшим образом держались", написала журналистка в своем микроблоге в Twitter.
Как отметила Скабеева, во время интервью кандидатки на участие в "Евровидении" от Украины Анна и Мария Опанасюк не назвали Крым украинским. "Не просто не признали "агрессию" России, − крутейшим образом держались во время хамского антироссийского интервью. Молодцы!", − восхитилась журналистка.
24 января во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко журналистка Ольга Скабеева попыталась задать вопрос, однако вице-спикер проигнорировала эту попытку. После журналистку толкнул депутат Верховной рады, представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза. Представители телеканала "Россия 1" написали обращение на имя пресс-секретаря Совета Европы и Парламентской ассамблеи в связи с оскорблением своего сотрудника.
Инцидент получил широкую огласку. Береза заявил, что не считает себя обязанным извиниться перед российской журналисткой. Тогда российский сенатор Игорь Морозов вызвал украинского депутата на дуэль.
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