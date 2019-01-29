Скабеева отреагировала на готовность устроить ради нее дуэль

Российская журналистка Ольга Скабеева поблагодарила сенатора Игоря Морозова за поддержку после инцидента с депутатом Верховной рады Бориславом Березой в ПАСЕ. Представитель Совфеда вызвал на дуэль украинского депутата, который грубо повел себя с журналисткой.
"Спасибо настоящему русскому офицеру!" – написала Скабеева на своей странице в Instagram. Обращаясь к Морозову, журналистка подчеркнула, что Береза не стоит "даже пуговицы" на его кителе.
"Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", – подытожила Скабеева. Она также выразила благодарность украинцам, которые передали ей слова поддержки после неприятного случая в ПАСЕ.
24 января в ПАСЕ редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко толкнул Скабееву, а представитель украинской делегации Борислав Береза преградил ей путь к спикеру Рады Ирине Геращенко, чтобы журналистка не смогла задать ей вопрос. Береза также высказал ряд оскорблений в адрес Скабеевой.
Когда этот инцидент получил широкую огласку, Береза заявил, что не считает себя обязанным извиниться перед российской журналисткой.
Морозов вызвал украинского депутата на дуэль. Береза вызов принял и даже назначил место и время "встречи" – 1 февраля у здания Верховной рады.
Поступок Березы также возмутил главу Чечни Рамзана Кадырова. Он предупредил, что если украинский депутат не извинится перед Скабеевой, то найдется "истинный мужчина", который ему "влепит звонкую оплеуху".
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